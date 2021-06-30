Sağlık Bakanlığı, bugünkü rakamları açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 7 bin 914 test yapıldı, 32 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi.
3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları bildirildi.
8 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne, 3 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin Güzelyurt bölgesinden tespit edildiği açıklandı.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenişehir-1/ Yenikent-1/ Minareliköy-2 / Kızılbaş-1/ Gelibolu-1/ Yeniceköy-1 / K.Kaymaklı-1
Girne
Girne Merkez- 6 / Doğanköy-1/ Dikmen-1/ Boğaz-1
Gazimağusa
Akdoğan-2 / Köprüköyü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
30 Haziran 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7914
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.471.365
Toplam Vaka Sayısı: 8097
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7712
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4553
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 362
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2955
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 18.076Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 18:57