Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayıları açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayıları açıkladı
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Son 24 saatte toplam 11 bin 135 test yapıldı, 202 pozitif vakaya rastlandı. 

108 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 55 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 8  kişi İskele, 1 kişi Lefke bölgesindendir. 

15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202  
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.604.400  
      
Toplam Vaka Sayısı: 91.798            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.518                  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3050    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3014  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 520 

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022, 19:07
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