Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayıları açıkladı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7092 olup, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 37 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Cihangir-1 /K.Kaymaklı--2 / Ortaköy- 1 / Göçmenköy- 2/ Gönyeli-1 / Surlariçi-1/ Haspolat-11 / Değirmenlik-2

Girne

Girne Merkez- 2 / Çatalköy-2

Gazimağusa

Vadili-1

9 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7092

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 596.215

Toplam Vaka Sayısı: 3664

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3285

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 355

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 20:09