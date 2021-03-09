Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayıları açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayıları açıkladı
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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7092 olup, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 37 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17  kişi ise yerel vakadır. 

21 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Cihangir-1 /K.Kaymaklı--2  / Ortaköy- 1  / Göçmenköy- 2/ Gönyeli-1 / Surlariçi-1/ Haspolat-11 / Değirmenlik-2 

Girne 
Girne Merkez- 2  / Çatalköy-2 

Gazimağusa 

Vadili-1 

9 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7092 

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 17     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 596.215  

Toplam Vaka Sayısı: 3664  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3285 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 355   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3  

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 20:09
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