Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.740  olup, 174 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

83 kişi Lefkoşa, 44 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

16 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.740  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 174 
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.621.140  
      
Toplam Vaka Sayısı: 91.971             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.943                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2798     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2764  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022, 18:55
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