Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.142 olup, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

22 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.142  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30          
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.964.112        
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.695                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.064                                  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396              
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 390            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

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