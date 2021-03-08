Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6164 olup, 12'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy- 1 /Balıkesir-2 / Dereboyu- 1 / Gönyeli-1 / Haspolat-2 / Lefkosa Merkez -1
Girne
Girne Merkez- 4 / Beylerbeyi-3
8 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6164
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 12
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 589. 123
Toplam Vaka Sayısı: 3637
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3248
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 20:16