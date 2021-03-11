Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı bugünkü test sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7429  olup, 15' i yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 29 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Marmara-1  / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-5 

Girne 
Girne Merkez- 4  / Ozanköy- 1/ Çatalköy-1/ Zeytinlik -1 

Gazimağusa 

Maraş-1 

11 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7429  

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 15      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 609.387 

Toplam Vaka Sayısı: 3721 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3344 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 353   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2   

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