Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.
14 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 3 / Yenikent-1 / Ortaköy-3 / K.Kaymaklı-4 / Haspolat-3
Girne
Girne Merkez- 11 / Boğazköy-2 / Ozanköy- 3 / Çatalköy-1
12 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 616.010
Toplam Vaka Sayısı: 3759
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3377
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 358
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 20:03