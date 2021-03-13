Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6081olup, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış, 36 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 25 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 4 / Değirmenlik-2/ Dilekkaya - 1 Yenikent-1 / Gönyeli-2 Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-2 / Sulariçi-1

Girne

Girne Merkez- 4 / Boğazköy-3 / Ozanköy- 1 / Karaoğlanoğlu-2 / Dikmen-1



13 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6081

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 25

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 622.091

Toplam Vaka Sayısı: 3793

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3413

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 356

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 "

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 19:56