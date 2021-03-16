Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6861 olup, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 14 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa
Merkez-1/ Hamitköy-1/ Yenikent-1/ Yiğitler-1/ Göçmenköy-2/ Marmara-1/ 
/  Sulariçi-2 / Haspolat-1 

Girne
Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Dikmen-2/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-1 / Koruçam-1 / Lapta-1 
Gazimağusa
Gazimağusa merkez- 3/ Mormenekşe-3 / Sakarya-1 

16 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6861 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:7 

Yerel Vaka Sayısı: 35 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 639.108 

Toplam Vaka Sayısı: 3876

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3490 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2"

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 20:05
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