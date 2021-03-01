Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6133 olup, 38'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış, 5 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 38 kişi ise yerel vakadır. 

36 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli - 2 /  Cihangir- 2 / Değirmenlik-1 / Haspolat 27 / Sulariçi-2  / K. Kaymaklı-2 

Girne 
Girne Merkez -1  / Ağırdağ-1 / Çatalköy-1 

Gazimağusa 

Maraş -1 

1 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6133 

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 38     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 548.049   

Toplam Vaka Sayısı: 3457 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3007    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3"

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 20:04
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