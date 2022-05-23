Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.021 olup, 40 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

20 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 11 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.021 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40          
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.976.133        
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.735                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.111                                  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389             
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 383            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 137 "

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022, 18:19
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