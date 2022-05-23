Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.021 olup, 40 pozitif vakaya rastlanmıştır.
20 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 11 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
23 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.021
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.976.133
Toplam Vaka Sayısı: 94.735
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.111
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı: 383
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 137 "Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022, 18:19