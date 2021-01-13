Sağlık Bakanlığı bütçesine onay

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşmeleri Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülüp oylanmasıyla devam ediyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; 2021 Mali Yılı çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı için öngörülen 856 Milyon 166 Bin 800 TL tutarındaki ödeneği oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti. Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesi esnasında, komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ile Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bürokratları katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve Tolga Atakan, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.