Sağlık Bakanlığı gelen ilaçları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, ilaçların ülkeye peyderpey gelmeye devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne antiseptik ve dezenfektanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, gut hastalığına karşı kullanılan ilaçlar, kortizonlu ilaçlar, ledra tedavisinde kullanılan ilaçlar, epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar, kalp ilaçları, barsak antienflamatuarları, lokal anestezikler ve hipotalamik hormonlar, Kardiyak stimülanlar, mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar, kas gevşeticiler, ağrı kesici ilaçlar, kanser ilaçları, parkinson ilaçları, epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar, sinir sisteminde etkili ilaçlar, antiemetik ilaçlar, kolesterol ve anemi tedavisinde kullanılan ilaçların geldiği kaydedildi.