Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.789 olup, 52''si yerel 66.pozitif vakaya rastlanmış, 175 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.
22 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
24 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.789
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 52
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 175
Bugün Kaybedilen Hasta:
Toplam Vaka Sayısı: 19.104
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.027
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1002
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 945
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4573
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 875
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7174
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.954