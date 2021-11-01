Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.163 olup, 80'i yerel 104 pozitif vakaya rastlanmış,100 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 80 kişi ise yerel vakadır. 

30 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 3 kişi  Güzelyurt ,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

1 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.163   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 104 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23  

Yerel Vaka Sayısı: 80   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 100 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.543.215 

Toplam Vaka Sayısı: 22.614   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.299 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1229 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1644 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 714  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 617 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6551   

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 75.832

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 20:14
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