Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.520 olup, 113'ü yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 183 kişi taburcu edilmiştir.
34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 113 kişi ise yerel vakadır.
51 kişi Lefkoşa, 31 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
12 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.520
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34
Yerel Vaka Sayısı: 113
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 183
Bugün Kaybedilen Hasta:
Toplam Vaka Sayısı: 24.149
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.571
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1487
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1425
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2318
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 387
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6279
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.542