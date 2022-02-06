Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.788 olup, 368 pozitif vakaya rastlanmış, 633 kişi taburcu edilmiştir.

197 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 56 kişi Gazimağusa, 15 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

6 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.788

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 368

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 368

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 633

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.470.017Toplam Vaka Sayısı: 58.398

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.338

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4885



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4805

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 282

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3798

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 122924