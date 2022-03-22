Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.393 olup, 594 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi vefat etmiş, 357 kişi taburcu edilmiştir. 

273 kişi Lefkoşa, 119 kişi Girne, 106 kişi Gazimağusa, 60 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

22 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.393  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 594    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 594           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 357        

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.233.712     
      
Toplam Vaka Sayısı: 78.279             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.041      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5030 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4981  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 770  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 299 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 217   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2031        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137590  

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 19:50
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