Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı
banner83
banner80

Sağlık Bakanlığı bugünkü Kovid 19 rakamlarını şöyle duyurdu:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.291 olup, 92 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

56 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.291 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92  
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.708.562   
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.928          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.259                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1436     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1412   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022, 18:43
YORUM EKLE
Gönder
﻿