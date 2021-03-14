Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4198 olup, 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır. 

11 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Değirmenlik-1 / Dilekkaya - 3 / Yenikent-3  / Sulariçi-3/ Kumsal-1 

Girne 

Girne Merkez- 3 

Güzelyurt 

Bostancı-1 

14 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4198    

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:5 

Yerel Vaka Sayısı: 15      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 626. 289 

Toplam Vaka Sayısı: 3818 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3431 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 363      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 299  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2   

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