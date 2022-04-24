Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.967 olup, 69 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

42 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, Bölgesi'ndendir. 

24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.967 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69   
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.725.529    
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.996          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.464                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1299    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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