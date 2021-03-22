Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7910 olup, 13'ü  yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1/ Değirmenlik-1/ Sulariçi-4 /K.Kaymaklı-2 

Girne 

Zeytinlik-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 2 / Maraş-1 


22 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7910   

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 13   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 681.238   

Toplam Vaka Sayısı: 4106 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3637 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 445   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 374 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 20:06
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