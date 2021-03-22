Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7910 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 1/ Değirmenlik-1/ Sulariçi-4 /K.Kaymaklı-2
Girne
Zeytinlik-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 2 / Maraş-1
22 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7910
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 681.238
Toplam Vaka Sayısı: 4106
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3637
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 445
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 374
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 20:06