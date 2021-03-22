Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7910 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1/ Değirmenlik-1/ Sulariçi-4 /K.Kaymaklı-2

Girne

Zeytinlik-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 2 / Maraş-1



22 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7910

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 681.238

Toplam Vaka Sayısı: 4106

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3637

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 445

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 374

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 20:06