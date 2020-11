Sağlık Bakanlığı ile DAÜ arasında 3 farklı protokole imza atıldı

Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında sağlık, eğitim, araştırma çalışmalarında işbirliği yapılması amacıyla 3 farklı protokole imza atıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında sağlık, eğitim, araştırma çalışmalarında işbirliği yapılması amacıyla 3 farklı protokole imza atıldı. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın arasında imzalanan protokollerle, iki kurum arasındaki işbirliği pekiştirildi. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, önümüzdeki dönemde de yeni projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.

HOCANIN: TOPLUMA HİZMET ANLAMINDA İLERİ ADIMLAR ATMAK İSTERİZ

İmza töreninde konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Sağlık Bakanlığı’na bugün bize burada ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Her zaman devletimizin ilgili kurumlarıyla işbirliği içerisinde topluma hizmet anlamında ileri adımlar atmak ister. Bunun hayata geçirilmesi anlamında Sağlık Bakanlığı’yla çok önemli protokollere imza atacağız. Bu protokollerden 2 tanesi daha önce imzalanmış protokollerin devamını sağlamak için çeşitli güncellemeleri içermektedir. Diğer protokol ise eğitim ve araştırma alanlarında Sağlık Bakanlığımızın doktorları, hastaneleri, sağlık kurumları ile üniversitemizin çalışanları, personeli altyapısının ortak kullanımı ve eğitim amaçlı araştırma yapılmasıyla ilgilidir. İki kurumun da bundan olumlu olarak etkileneceğini düşünüyorum.

“BİRLİKTE BAŞARILI BİR ÇALIŞMA HAYATA GEÇİRİLDİ”

Protokollerimizin bir tanesinde Sağlık Bilimleri, eczacılık ve diş hekimliği fakültelerinin de ortak noktalarda iş birliği mevcut. Genetik laboratuvarıyla ilgili bir protokolümüz var. Bildiğiniz üzere Mağusa Hastanesi’nde bir ortak laboratuvar kuruldu. Bizim üniversitemizin hocalarının desteğiyle ve Sağlık Bakanlığı’nın oradaki altyapıyı sağlaması birlikte başarılı bir çalışma hayata geçti.

“SAYIN BAKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bizimle işbirliği yaptığı için Sayın Bakan Ali Pilli’ye teşekkür ediyorum. Tıp fakültemizin değerli doktorları ve hemşirelerine de teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı bu protokolleri bu noktaya getiremezdik. Yoğun programları içerisinde bizimle işbirliği yapıp bu çalışmayı bu noktaya getirmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

PİLLİ: HER ZAMAN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Bugün çok anlamlı bir gündür” diyen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, “Biz Sağlık Bakanlığı olarak her zaman üniversitelerin yanındayız. Ülkemiz için üniversiteler çok değerli ve önemlidir. Her türlü işbirliğine açığız. DAÜ’nün katkısı bizler için çok önemlidir. DAÜ, her şeyden önce bir devlet üniversitesidir. Bugüne kadar her zaman işbirliği içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu ülkenin sağlıkta ileriye gidebilmesi için üniversitelerin katkısı çok önemlidir.

Bu protokollerin haricinde, sağlık alanında gelişme sağlayabilmemiz için İleride farklı ve önemli projeleri de ortaya koyacağız. Biz her zaman üniversitelerimizle her türlü işbirliği yapmaya hazırız. Katkıları olan herkese teşekkür ediyorum” diyerek iki kurum arasındaki işbirliğinin ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sağlık Bakanlığı ile DAÜ arasında hazırlanan 3 ayrı protokole imza attı.