Sağlık Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi kansere karşı farkındalık sempozyumu düzenledi.



Sempozyum, dün akşam Lefkoşa Bedesten’de yer aldı. Maraş ve Aşağı Bostancıda da düzenlenen sempozyumlar Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.



Sağlık Bakanı Filiz Besim, 3’üncü Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, “kanser de dahil pek çok hastalık önlenebilir, yeter ki farkında olalım, sağlıklı gıda ve suya ulaşabilelim, erken tanı için gereğini yapalım” dedi.



Besim, sağlıkta asıl olanın korunmak olduğunu, korunmanın tedaviden hem uzuz hem de kolay olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığı olarak koruyucu hizmetlerde ciddi çalışmalar başlattıklarını kaydeden Besim, koruyucu hizmetler alanında koruyucu halk sağlığı birimi kurduklarını, erken tanı için Kanser Bildirim Yasası’nı hayata geçirdiklerini, sağlık hizmeti veren yerlerde radyasyon için uyulması gereken kuralları içeren mevzuat üzerinde çalışma başlatıldığını, sağlık merkezlerinde rahim ağzı kanseri için SMEAR taramalarının yapılabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ve bunu yüzde 80 başardıklarını, bağırsak kanserlerinin erken tanısı, mamografi taramalarının, 6 yaş çocuk diş taramalarının bir yılda tamamlanmasını istediklerini, rahim ağzı kanserini önlemek için HPV virüsüne karşı aşıyı ulusal aşı programına aldıklarını kaydetti.



KANSER HARİTASI AÇIKLANACAK



Gelecek hafta Kanser Haftasında beş yıllık kanser haritası çalışmalarının sonuçlarını açıklayacaklarını ifade den Filiz Besim, bu çalışmada hangi bölgede hangi kanser vakalarının yaşandığını, hangi yaşlarda daha çok kanser vakası bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.



HARMANCI



LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, belediyelerin bazı uygulamalarla kanseri önleyici veya tetikleyici olabileceğine işaret etti.



BİYOLOJİK İLAÇ İHALESİ TAMAMLANDI



Sivrisinek başta olmak üzere haşere ile mücadelede 2006’ya kadar kimyasal uygulamalar kullanıldığını belirten Harmancı, LTB’nin 2006’dan sonra biyolojik ilaçlar kullanmaya başladığını, LTB’nin yerel yönetimler arasında en yüksek biyolojik ilaç ihalesini sonlandırdığını, toplam bedelin 1 milyon 200 bin TL olduğunu söyledi.



Gıda güvenliğini arttırmak için gıda denetimlerinin de LTB tarafından sürdürüldüğünü belirten Harmancı, ancak egzoz ve soğuk havalarda odun sobalarında yakılan odun harici malzemelerin hava kalitesinde sıkıntı yarattığını ifade etti.



LTB’nin yakın zamanda Sürekli Eğitim Merkezini de faaliyete sokacağını kaydeden Harmancı, bu merkezde de kadın sağlığı ile ilgili faaliyetlerin yer alacağını ifade etti.

