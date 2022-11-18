Sağlık Bakanlığı, Kamu-Sen'in hemşire nakilleri konusundaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti

Sağlık Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) hemşire nakilleri konusunda Bakanlığın duyarsız kaldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını, bakanlığın görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirdiğini kaydetti.
Öncesinde belirlenmiş olan ihtiyaçlar çerçevesinde tüzükler ve kriterlere uygun olarak ilgili sendikaların da katılımıyla, oybirliğiyle sağlık personelinin nakillerinin onaylandığı ve ardından alınan kararların Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletildiği de belirtildi.