Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, şu ana kadar ülkede maymun çiçeği vakası olmadığını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, şu ana kadar ülkede şüpheli ya da kesin tanı alan herhangi bir maymun çiçeği vakası olmadığını açıkladı.

Oygar, maymun çiçeği aşılarının tedarik edilmesiyle ilgili gerekli girişimlerde bulunduklarını belirterek, hem Türkiye’den hem de AB’den aşı talebinde bulunduklarını açıkladı.

Oygar ayrıca, Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “küresel acil durum” ilan ettiği “maymun çiçeği salgını” ile ilgili hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde bir rehber hazırladığını da açıkladı.

Oygar, maymun çiçeği salgınının “küresel acil durum” olarak ilan etmesinin ardından KKTC’de alınan önlemlere ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, “Şu ana kadar ülkede tespit edilen şüpheli ve kesin tanı alan maymun çiçeği vakası yoktur” diyerek, maymun çiçeği salgını konusunda hem iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi hem Avrupa Birliği (AB) uzmanları hem de Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişim içerisinde olduklarını söyledi.

Oygar, maymun çiçeği salgını ile ilgili her ülkenin kendine bir kılavuz hazırlamakta olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığının DSÖ ve diğer ilgili sağlık kuruluşlarının rehberleri doğrultusunda hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde bir rehber hazırlandığını açıkladı.

Oygar, kamuoyunu maymun çiçeği hastalığı hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanan kılavuzunun; maymun çiçeği virüsü, bulaşma yolu, belirti ve bulgular, şüpheli vaka, vakalarda yapılması gerekenler ve hastalığın tedavisi hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar ayrıca, maymun çiçeği salgınıyla mücadelede kapsamında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin Enfeksiyon Servisinde izole odalar ayrıldığını belirtti.

Maymun çiçeği hastalığın tanısı için Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı’ndan kit temin edildiğini de belirten Oygar, “Herhangi bir şüpheli vaka durumunda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genetik Laboratuvarında bu kitlerle tanı konulabilecektir” diye konuştu.

Oygar ayrıca, maymun çiçeği vaka bildirimi için gerekli forumların hazırlandığını da söyledi.