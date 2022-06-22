Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar uyardı: “Pandemi bitmedi”

“Hastane ve yoğun bakım yatışlarında herhangi bir artış yok.. Covid-19 hastaları artık Acil Durum Hastanesi’ne değil, bütün bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine başvurabilecek"

“Semptom gösteren kişiler mutlaka maske takmalı.. Kapalı alanlarda toplu etkinliğe maske kullanımı önerdik”

“Covid-19 hastaları artık acil servislere başvuruyor”

Lefkoşa, 22 Haziran 22 (TAK): Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, “Pandemi bitmedi” uyarısında bulunarak, vatandaşlara, “Kendinizi koruyun, özellikle risk gruplarını, yaşlı insanları, bağışıklık sistemi düşük insanları mutlaka koruyun. Bitti gözüyle bakmayın” diyerek, seslendi.

Son günlerde vaka sayılarında artış yaşansa da hastane ve yoğun bakım yatışlarında herhangi bir artış olmadığını belirten Oygar, semptom gösteren kişilerin mutlaka maske takması gerektiğine vurgu yaptı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve ona bağlı Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile birlikte bugün ortak bir toplantı yaptıklarını ifade eden Deren Oygar, kapalı alanlarda özellikle sosyal mesafenin sağlanamayacağı kalabalık toplu bir etkinlik yapılacaksa riskten bağımsız olarak maske kullanımını önerdiklerini açıkladı.

Oygar, Covid-19 hastalarının artık Acil Durum Hastanesi’ne değil, bütün bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine başvurduğunu da kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Oygar, son günlerde artan Covid-19 vakaları hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a konuştu.

Oygar, hastalığın sağlık göstergesi olarak risk durumunu değerlendirdikleri iki kriterin hastane yatışları ve hastane yoğun bakım yatışları olduğunu belirterek, “Şu anda hastane yatışlarında ve hastane yoğun bakım yatışlarında herhangi bir artış yok. Hastalarda semptom olsa dahi yatışı gerektirecek bir durum söz konusu değil bugüne kadar…” diye konuştu.

-“Bugün ortak bir toplantı yaptık”

Hastalığı takip etmeye devam ettiklerini ifade eden Oygar, kriterleri, riskleri analiz ederek, istatistiği değerlendirdiklerini söyledi. Bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve ona bağlı Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile birlikte ortak bir toplantı yaptıklarını ve durumu değerlendirdiklerini dile getiren Deren Oygar, risk gruplarının her zaman için önemli olduğunu sadece Covid-19 değil diğer grip, influenza, viral ve bulaşıcı hastalıklar açısından her zaman dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

-“Risk gruplarının kapalı alanlarda maske kullanımı kaldırılmadı”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin son aldığı kararda da risk gruplarının maske takmaya devam etmesi ve kendilerini koruması gerektiğine işaret ettiklerini belirten Oygar, risk gruplarının kapalı alanlarda maske kullanımının kaldırılmadığını söyledi.

Riskli olması nedeniyle maske kullanımının hastaneler, sağlık merkezleri, yaşlı bakım evlerinde de kaldırılmadığına dikkat çeken Oygar, “Kaldırıldı gibi bir izlenim yaratılmasın bunlar hiçbir zaman kaldırılmamıştı” diye konuştu.

-“Kapalı alanlarda kalabalık toplu bir etkinlik yapılacaksa maske kullanımı önerdik”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, vakalarda son günlerde yaşanan artış da göz önüne alındığında bugün yaptıkları toplantıda bunlara ek olarak kapalı alanlarda özellikle sosyal mesafenin sağlanamayacağı kalabalık toplu bir etkinlik yapılacaksa riskten bağımsız olarak maske kullanımını önerdiklerini açıkladı.

“Genelde en önemli şey risk gruplarını korumaktır” diyen Oygar, hastalığın sayı olarak artmış olsa da hastane yatışı ve yoğun bakıma yatışa sebebiyet vermediğini ancak pandeminin dünyada bitmediğini, Dünya Sağlık Örgütü’nün de böyle bir açıklaması olmadığını vurguladı.

Dünyanın diğer ülkelerinde de vakalarda artış yaşandığına değinen Oygar, ancak şu anda ağır bir hastalık olarak geçirilmediğinin görüldüğünü kaydetti. “Ama gözümüz üzerinde takip ediyoruz” diyen Oygar, hem komşu ülkeleri hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

Risk gruplarını koruyabilmek için semptom gösteren kişilerin, özellikle üst solunum yolu şikayeti olan kişilerin mutlaka maskelerini takmaları gerektiğinin altını çizen Oygar, diğer insanları korumak açısından en çok buna özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

-“Hastaysak kalabalıklara çıkmamız gerekiyor”

Deren Oygar, “Eğer hastaysak kalabalıklara çıkmamız gerekiyor, çıkmamız gerekirse maske takmamız gerekiyor” dedi.

“Covid-19 hastaları acil servislere başvuruyor”

Covid-19 hastalarının artık Acil Durum Hastanesi’ne değil bütün bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine başvurduğunu açıklayan Oygar, şikayeti olan hastaların, acil servislere maske takarak, gitmesi gerektiğini vurguladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde Covid-19 hastaları için bir oda ayrıldığını ifade eden Oygar, şüpheli hasta veya Covid-19 şikayetiyle başvuran hastanın ayrı bir izole odada değerlendirildiğini belirtti.

Yatış için ise her serviste bir oda ayrıldığını kaydeden Oygar, bazen bir hastanın semptom göstermediğini, başka bir sebeple hastaneye gelip, Covid-19 çıkabildiğini anlattı. Örneğin ayağı kırılan bir hastanın şikayeti olmadığı halde test sonucunun pozitif çıkabildiğini kaydeden Oygar, bu nedenle her serviste izole oda ayrıldığını söyledi. Oygar, bu uygulamanın dünyada ve Türkiye’de de yapıldığını dile getirdi.

Ülkede de artık Covid-19 hastalarını Acil Durum Hastanesi’nin karşılamadığını belirten Oygar, Covid-19 hastalarının bölgelerindeki acil servislere başvurduğunu yineledi ve hastanın şikayetine göre konsültan doktor çağrıldığını söyledi. Örneğin ateşle ilgili bir şikayette enfeksiyon hastalıkları uzmanı, göğüs ağrısı şikayeti varsa kardiyoloji uzmanının hastayla ilgilendiğini anlatan Oygar, normal bir hastadan farklı olarak Covid-19 hastasına izole odada bakıldığını ve gerekli konsültasyonlar yapıldıktan sonra yatış gerekiyorsa izole odaya alındığını ifade etti. Oygar, hastanın yoğun bakıma alınması gereken durumlarda ise izole ayrılmış yoğun bakım odasına alınacağını kaydetti.

-“Konsültan hekimlere ulaşmak daha kolay olacak”

Covid-19 hastalarına ayrı bir hastanede bakmanın dezavantajlarını da yaşadıklarına dikkat çeken Deren Oygar, şu anda normal sağlık sistemi içerisinde hastanın başka bir şikayeti varsa konsültan hekimlere ulaşmanın çok daha kolay olacağını söyledi. Örneğin Covid-19 hastası olup apandisit ameliyatı olması gereken bir hastanın ameliyatının izole bir ameliyathanede yapılacağını dile getiren Oygar, Covid-19 hastalarının normal sağlık sistemi içerisinde daha etkin bir hizmet alacaklarını belirtti. Oygar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde gerekli düzenlemelerin yapıldığını da ifade etti.

-“Acil Durum Hastanesi’ne iki tane servis taşındı”

Acil Durum Hastanesi’ne ise iki tane servis taşındığını bunların göz ve üroloji olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, bu servislerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde boşa çıktığını kaydetti.

-“Uzun süren ameliyat bekleme sürelerinin önüne geçildi”

Acil Durum Hastanesi’ndeki ameliyathanelerin bir kısmının sağlık sisteminin kullanımına açıldığını belirten Oygar, böylelikle göz ve üroloji bölümü için uzun süren ameliyat bekleme sürelerinin önüne geçildiğini söyledi.

Acil Durum Hastanesi’ni bütün olarak sağlık sisteminin hizmetine sunabilmek için gerek personel gerek altyapı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Oygar, “Daha da etkin bir hale getirilecek ameliyathane, yoğun bakım ve servisler” diye konuştu.

-“Acil Durum Hastanesi’ndeki MR da devreye konuldu”

Başka servisleri de Acil Durum Hastanesi’ne taşımayı düşündüklerini belirten Deren Oygar, randevuların çok uzun sürede verilmesi nedeniyle Acil Durum Hastanesi’ndeki MR’ın de devreye konulduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, son olarak “pandemi bitmedi” uyarısında bulunarak, “Şu anda yatış yok, ölüm yok, hafif gribal bir enfeksiyon gibi geçiriliyor ama bitmedi kendinizi koruyun, özellikle risk gruplarını, yaşlı insanları, bağışıklık sistemi düşük insanları mutlaka koruyun. Bitti gözüyle bakmayın. Özellikle risk grupları mutlaka aşılanmış olsun” vurgusu yaptı.

Çeşitli senaryolar yazılsa da kış aylarında, ilerleyen günlerde ne olacağının bilinmediğini ifade eden Oygar, “İnşallah daha iyiye gidecek, bütün umudumuz o…” dedi.