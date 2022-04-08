Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, piyasadaki “Kinder Surprise – Oyuncaklı sütlü dolgulu sütlü çikolata” ürünleri için tespit edilmiş bir risk bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan Ferrero firmasına ait “Kinder Surprise – Oyuncaklı sütlü dolgulu sütlü çikolata” ürünü hakkındaki haberlere dayanarak, halkın endişe duymaması için açıklama yapılmasının zaruri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ferrero firmasının Belçika’da bulunan fabrikasında üretilen, Salmonella bakterisi bulaşı ihtimali bulunan ve İngiltere piyasasına arz edilen ürünlerin halk sağlığı açısından geri çağrıldığı ifade edildi.

“Kinder Surprise – Oyuncaklı sütlü dolgulu sütlü çikolata” ürününün ülkeye 2 firma tarafından ithal edildiği ve iç piyasa ile Ercan Havaalanı Duty Free mağazalarında satışa sunulduğu kaydedilen açıklamada, iç piyasaya arz edilen ürünlerin, Ferrero firmasının Almanya fabrikasında üretildiği, Türkiye’den ithal edildiği ve söz konusu geri çağırma kapsamında bulunmadığı bildirildi.

Ercan Havaalanı Duty Free mağazalarında satışa sunulan ürünlerin Ferrero Belçika fabrikası üretimi olup Hollanda’dan ithal edildiği ifade edilen açıklamada, Belçika fabrikası çıkışlı olan ürünlerin son tüketim tarihi açısından geri çağırılan ürünler listesinde yer almadığı belirtildi.

Açıklamada, piyasadaki “Kinder Surprise – Oyuncaklı sütlü dolgulu sütlü çikolata” ürünleri için tespit edilen bir risk bulunmadığı kamuoyuna duyuruldu.