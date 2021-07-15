Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Aşı işlemlerini tamamlamış olan kişiler,  KKTC Sağlık Bakanlığı adapass.gov.ct.tr adresine girerek aşı belgelerini oluşturabilirler.  İşlem sırasında sorunla karşılaşılması halinde çağrı merkezi 1111'den yardım alınabilmektedir.

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