Sağlık Bakanlığı'ndan grip açıklaması

Sağlık Bakanlığı, mevsimsel gribin önlenmesinde en önemli ve etkili yöntemim her yıl grip aşısının uygulanması olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık, grip aşısının 6 aylıktan itibaren uygulanabildiğini, 6 aydan küçük bebeklerin korunmasında ev halkının ve bebeğe bakım veren kişilerin aşılanmasın önemli olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan grip hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı.

- Grip, genellikle burun ve boğaz enfeksiyona neden olur

Açıklamada, belirtilerinin diğer üst solunum yolu virüsleri ile benzer olan ve damlacık yoluyla buluşan gribin genellikle burun ve boğaz enfeksiyonuna neden olduğu ve daha az oranda akciğerlerde tutulabildiği kaydedilerek; hafif, orta ve şiddetli hastalığa neden olabildiği ifade edildi.

Hastalığın en sık 0-17 yaş grubu çocuklarda görüldüğüne işaret edilen açıklamada, önceden sağlıklı kişilerde komplikasyonlara neden olabildiği, ancak gribe bağlı komplikasyonların gelişmesi, 65 yaş ve üzeri kişiler, yaştan bağımsız olarak astım, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerle, gebeler ve 5 yaş altı çocuklarda daha olası olduğu belirtildi.

Açıklamada, bazen ölümle sonuçlanabilen durumlar da olabildiği kaydedildi.

- Hasta kişilerle kaçınmak, maske takmak, sık sık el yıkamak önemlidir

Açıklamada, özellikle grip mevsiminde hasta kişilerle temastan kaçınmak, maske takmak, hapşururken veya öksürürken ağız ve burunun kolla kapatılması, sık sık el yıkamak grip ve diğer üst solunum yolu virüslerinden korunmada günlük olarak yapılmasının önemine değinildi.