Sağlık Bakanlığı'ndan Güneyde çalışanlar için açıklama

Sağlık Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararı ile 22.6.2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs’a PCR testi yaptırarak çalışmaya geçecek olanların dönüşte karantina uygulamasına tabi olmayacaklarını hatırlatarak,bu çerçevede pandemi öncesi Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olanların 18.6.2020 mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı’na PCR testi için müracaat yapmaları gerektiğini duyurdu.

PCR testlerinin Bakanlık tarafından yapılacak çağrılar üzerine programlanıp sonuçlandırılacağı ve kapasitem çerçevesindeki sayıda işçiye 22.6.2020 tarihinden itibaren verilmeye başlanacağı açıklandı.