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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru
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Sağlık Bakanlığı duyuru yayınladı, duyuruda şunlar kaydedildi:

"KKTC’de son olarak tespit edilen 2 KKTC vatandaşı vakanın seyahat geçmişi incelenmiş olup, bir kişinin 03.03.2020 tarihinde , diğer kişinin de 04.03.2020 tarihinde  saat 15.35’de W94461 uçuş nolu Londra Luton Havaalanı’ndan kalkan uçaklarla  Larnaka’ya bir gün arayla geldikleri tespit edilmiştir. 

Aynı uçaklarda yolcu olarak bulunmuş, bu süreç içerisinde yüksek ateş ,nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri olan Kıbrıslı Türk yolcular ve tatil amaçlı KKTC’ye geçen yabancı uyruklu kişilerin 1102 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı ihbar hattına ulaşması bu süre içerisinde evde karantinada kalarak karantina kurallarını uygulamaları önemle rica olunur."

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