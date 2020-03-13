Sağlık Bakanlığı, son durumu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, son durumu yazılı açıklama ile paylaştı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde mevcut Korona virüsü vaka sayısı 5’dir. Henüz yeni bir pozitif vaka bulunmamaktadır.

Karantina Merkezinde tedavileri devam eden dört Alman turist ve dokuz gün önce İngiltere’den ülkemize gelen bir KKTC vatandaşının genel sağlık durumları iyi olup tedavileri devam etmektedir.

KKTC vatandaşı pozitif olan vakanın temas ettiği kişiler belirlenmekte, bu kişilerin gerekli izole ve kontrol işlemleri takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı yapılan yazılı ve görsel ihbarları değerlendirmektedir.

Yine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bahse konu otelde gözlem altında tutulan 3 kişinin sonuçları negatif olup kontrol altında tutulmaya devam edilmektedirler.

Bugün ise aynı otelde kalan ateş gibi şikayetlerle hastanemize gelen 2 Alman 1 İsviçre vatandaşının tetkikleri yapılmakta ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Aynı zamanda basında yer alan Talasemia Merkezinde görev yapan bir sağlık çalışanın korona virüs nedeniyle karantina merkezine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Tüm gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaya devam edecektir."