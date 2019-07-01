Sağlık Bakanlığı: "Taşkent'e düşen füzenin sağlık açısından herhangi bir tehlikesi yok"

Sağlık Bakanlığı: "Taşkent'e düşen füzenin sağlık açısından herhangi bir tehlikesi yok"

Sağlık Bakanlığı, Taşkent' e düşen, füzenin sağlık açısından yarattığı herhangi bir tehlike bulunmadığına işaret etti. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde  Taşkent' e düşen, Suriye'ye ait S-200 savunma füzesinin sağlık açısından yarattığı herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. 

Yaşanan bu olayın can kaybına neden olmaması memnuniyet yaratmıştır. 

Taşkent Köyü sakinleri ve tüm toplumumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

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