Sağlık Bakanlığı, ücretsiz antijen test yapılan laboratuvarları açıkladı

Sağlık Bakanlığı girişler esnasında istenecek antijen testlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabildiğini duyurdu.
Bakanlık, anlaşmalı olduğu özel laboratuvarların listesi de yayınladı.
Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak) GAZİMAĞUSA
Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa) GAZİMAĞUSA
Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA
Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam hastanesi) GAZİMAĞUSA
Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.) GAZİMAĞUSA
Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA
Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA
Elite hospital tıbbi tahlil lab. LEFKOŞA
M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar LEFKOŞA
Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Biogram Lab. LEFKOŞA
Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd. LEFKOŞA
Eko_Lab. (Etik) Tıbbi Tahlil Lab. LEFKOŞA
Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Kolan Britsh Hospital (Lefkoşa) LEFKOŞA
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı) LEFKOŞA
Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Simya Lab LEFKOŞA
Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi ) LEFKOŞA
Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Vedat Özünlü Laboratuvarı LEFKOŞA
Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA
İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT
Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt) GÜZELYURT
Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı GİRNE
Duo Lab GİRNE
Britsh Medical Lab GİRNE
Kolan Britsh Hospital (Girne) GİRNE
Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE
Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE
Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE
Yücekan Lab. (Vita Lab.) GİRNE
Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar GİRNE
Kyrenia Med. Lab. GİRNE
İskele Tıp Merkezi İSKELE