Sağlık Bakanlığı, ücretsiz antijen test yapılan laboratuvarları açıkladı

Sağlık Bakanlığı girişler esnasında istenecek antijen testlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabildiğini duyurdu.

Bakanlık, anlaşmalı olduğu özel laboratuvarların listesi de yayınladı.

Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak) GAZİMAĞUSA

Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa) GAZİMAĞUSA

Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA

Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam hastanesi) GAZİMAĞUSA

Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.) GAZİMAĞUSA

Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA

Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GAZİMAĞUSA

Elite hospital tıbbi tahlil lab. LEFKOŞA

M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar LEFKOŞA

Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

Biogram Lab. LEFKOŞA

Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd. LEFKOŞA

Eko_Lab. (Etik) Tıbbi Tahlil Lab. LEFKOŞA

Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

Kolan Britsh Hospital (Lefkoşa) LEFKOŞA

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı) LEFKOŞA

Nis Tıp Merkezi LEFKOŞA

Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

Simya Lab LEFKOŞA

Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi ) LEFKOŞA

Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

Vedat Özünlü Laboratuvarı LEFKOŞA

Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı LEFKOŞA

İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT

Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GÜZELYURT

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt) GÜZELYURT

Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı GİRNE

Duo Lab GİRNE

Britsh Medical Lab GİRNE

Kolan Britsh Hospital (Girne) GİRNE

Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE

Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE

Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE

Yücekan Lab. (Vita Lab.) GİRNE

Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar GİRNE

Kyrenia Med. Lab. GİRNE

İskele Tıp Merkezi İSKELE