Eğlence Sektörü İnisiyatifi, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin pandemi nedeniyle aldığı kararlarla mağdur oldukları gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

Eğlence sektörü temsilcileri yaklaşık 150 kişilik bir kalabalıkla, Sağlık Bakanlığı önüne gelip burada basın açıklaması yaptı.

“Eğlence Değil Ekmek Kapısı” ve “AÇI(z)N” pankartlarını açan eylemciler, “Bakanlık sektöre sahip çık” sloganı ve alkışlarla Covid-19 pandemisi kararlarına tepki gösterdi.

“GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİK”

Eylemciler, “yaşama haklarının ve emeklerinin yok sayıldığı, kendilerinin devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, Covid-19 pandemisinde günah keçisi ilan edildiklerini” belirterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarını protesto etti.

Sağlık Bakanlığı önündeki basın açıklamasının ardından, Başbakanlık önünde de aynı açıklamayı yineleyen inisiyatif temsilcileri, burada yetkililerden görüşme talebinde bulundu.

KABLAN: “BİNLERCE KİŞİNİN EKMEK YEDİĞİ SEKTÖR…”

Sağlık Bakanlığı önünde hazırlanan ortak açıklamayı, inisiyatif adına okuyan Serhan Kablan, binlerce kişinin ekmek yediği sektör olan eğlence sektöründen gelen sese yetkililerin kulak vermesi gerektiğini, mağduriyet yaşadıklarını anlattı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı her kararın eğlence sektörüne bir başka darbe daha vurduğunu savundu.

Kablan, kamunun on üçüncü maaş derdine düştüğünü, öte yandan özelde hizmet veren eğlence sektörü temsilcilerinin elinden yılbaşının alındığını belirtti.

Kablan, mekânlarda maske, mesafe ve tüm hijyen kurallarının yerine getirilmesine rağmen alınan kapatma kararlarının sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu hatırlatmak için eylemi düzenlediklerini de ekledi.

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI KÖSEOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER



Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılmasından sonra eylemcilerden 5 kişilik bir heyet Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile görüştü.

Kablan yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basına, sektörün yaşadığı zorlukları Müsteşar Ömer Köseoğlu’na aktardıklarını söyledi.

“VAKASIZ TEMİZ AÇILMA”

Kablan, bugün için restoran, café, bar ve diğer işletmelerin açılma değil, aksine tamamıyla vakaların sıfırlanması adına belli bir süre kapanma ve daha sonrası “vakasız şekilde temiz bir açılma” istediğini söyledi.

Başbakanlık Müsteşarının Bakanlar Kurulu toplantısı ardından sektörün sıkıntılarını Başbakan ve Sağlık Bakanı’na ileteceğini söylediğini belirten Kablan, kendilerine olumlu dönüşler olmaması halinde eylemlerini büyüteceklerini ifade etti.