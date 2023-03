Sağlık Bakanlığı yasal süreci tamamlayıp kayıt altına giren işletmelerin listesini yayımladı

Sağlık Bakanlığı, güvenli gıda sağlanması sürecinde yasal süreci tamamlayarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından kayıt altına alınan işletmelerin listesini açıkladı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, halka güvenli gıdanın sağlanması sürecinde dairenin kontrol alanına giren işlenmiş ürünlerin kontrolü ve denetiminin sağlanması için gıda işi yapan tüm işletmelerin kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, “İlgili yasa uyarınca; İşletme Kayıt Belgesi “ olmadan gıda işi yapan tüm işletmeler suç işlemiş sayılır ve gıda işletmecisine Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası 95’inci maddesinin (11)’inci fıkrası uyarınca asgari ücret tutarında para cezası uygulanır. Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasasının sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt işlemlerini yapan işletmelere teşekkür ederiz İşletme Kayıt Belgelerinin süresi dolan işletmeler, bir dilekçe ile arşive başvurup belgelerini yenilemelidirler.” Denildi.

“ Sağlık Bakanlığı halkımıza güvenli gıda sunulması için çalışmalarına devam etmektedir “ denilen açıklamada,

2021 yılından itibaren yasal süreçlerini tamamlayıp Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından kayıt altına alınan işletmelerin listesi şu şekilde paylaşıldı:



İŞLETME KODU

İŞLETME ÜNVANI

1

KK71000001

Trodos Arıcılık ve Gıda

2

KK22000008

Ank

3

KK71000002

Uğur Gıda

4

KK81000006

Mir Ticaret Ltd.

5

KK36000010

Hilal Özbilgen

6

KK22000024

Metropol Catering

7

KK36000003

Ank

8

KK36000013

İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd.

9

KK81000007

Serart Pastacılık

10

KK36000015

Mefaş Tic. Ltd. Şti.

11

KK22000009

Nemtor Ticaret Ltd.

12

KK22000015

PGC Catering Co. Ltd.

13

KK22000016

Califorian Trading Ltd

14

KK22000017

Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen)

15

KK22000032

Ada Kuru Kahvesi Ltd

16

KK71000005

Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama

17

KK36000014

Ektam Kıbrıs Ltd

18

KK22000033

Con Trading Ltd.

19

KK22000028

Assembol İth. İhr. ve Loj. Hiz.

20

KK81000008

Ataker Trd. and Investment Ltd.

21

KK81000009

Cyprus Brewart Industry Ltd.

22

KK22000034

Nebil Ticaret

23

KK37000011

Civisilli Gıda

24

KK36000018

Melemendi Bakery

25

KK22000013

Onan S. Ü. (Frozen Foods) Ltd.

26

KK22000014

Onan Ltd.

27

KK22000010

Horozoğlu Ltd

28

KK22000011

KOOP SÜT

29

KK37000005

Hanife Şeherli Ev Ürünleri

30

KK36000006

Altındemir İth. İhr. Şti. Ltd.

31

KK37000006

Mücahide Şeherli

32

KK22000018

Dr. Kampot Trading Ltd.

33

KK22000019

Bülent Çıraklı Sanayi Ltd

34

KK37000008

Adalıer

35

KK22000038

Çam Tour Leisure and Development Co. Ltd.

36

KK37000012

Zafer Taah. İnş. ve Tic. A.Ş

37

KK81000005

MidMediterranean Trading Ltd.

38

KK36000009

Mey İçki Sanayi Ltd.

39

KK22000023

Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd

40

KK36000004

Duran Özer Tic. İşl.