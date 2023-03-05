Sağlık Bakanlığı yasal süreci tamamlayıp kayıt altına giren işletmelerin listesini yayımladı

Sağlık Bakanlığı, güvenli gıda sağlanması sürecinde yasal süreci tamamlayarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından kayıt altına alınan işletmelerin listesini açıkladı.
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, halka güvenli gıdanın sağlanması sürecinde dairenin kontrol alanına giren işlenmiş ürünlerin kontrolü ve denetiminin sağlanması için gıda işi yapan tüm işletmelerin kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.
Açıklamada, “İlgili yasa uyarınca; İşletme Kayıt Belgesi “ olmadan gıda işi yapan tüm işletmeler suç işlemiş sayılır ve gıda işletmecisine Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası 95’inci maddesinin (11)’inci fıkrası uyarınca asgari ücret tutarında para cezası uygulanır. Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasasının sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt işlemlerini yapan işletmelere teşekkür ederiz İşletme Kayıt Belgelerinin süresi dolan işletmeler, bir dilekçe ile arşive başvurup belgelerini yenilemelidirler.” Denildi.
“ Sağlık Bakanlığı halkımıza güvenli gıda sunulması için çalışmalarına devam etmektedir “ denilen açıklamada,
2021 yılından itibaren yasal süreçlerini tamamlayıp Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından kayıt altına alınan işletmelerin listesi şu şekilde paylaşıldı:
İŞLETME KODU
İŞLETME ÜNVANI
1
KK71000001
Trodos Arıcılık ve Gıda
2
KK22000008
Ank
3
KK71000002
Uğur Gıda
4
KK81000006
Mir Ticaret Ltd.
5
KK36000010
Hilal Özbilgen
6
KK22000024
Metropol Catering
7
KK36000003
Ank
8
KK36000013
İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd.
9
KK81000007
Serart Pastacılık
10
KK36000015
Mefaş Tic. Ltd. Şti.
11
KK22000009
Nemtor Ticaret Ltd.
12
KK22000015
PGC Catering Co. Ltd.
13
KK22000016
Califorian Trading Ltd
14
KK22000017
Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen)
15
KK22000032
Ada Kuru Kahvesi Ltd
16
KK71000005
Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama
17
KK36000014
Ektam Kıbrıs Ltd
18
KK22000033
Con Trading Ltd.
19
KK22000028
20
KK81000008
Ataker Trd. and Investment Ltd.
21
KK81000009
Cyprus Brewart Industry Ltd.
22
KK22000034
Nebil Ticaret
23
KK37000011
Civisilli Gıda
24
KK36000018
Melemendi Bakery
25
KK22000013
Onan S. Ü. (Frozen Foods) Ltd.
26
KK22000014
Onan Ltd.
27
KK22000010
Horozoğlu Ltd
28
KK22000011
KOOP SÜT
29
KK37000005
Hanife Şeherli Ev Ürünleri
30
KK36000006
Altındemir İth. İhr. Şti. Ltd.
31
KK37000006
Mücahide Şeherli
32
KK22000018
Dr. Kampot Trading Ltd.
33
KK22000019
Bülent Çıraklı Sanayi Ltd
34
KK37000008
Adalıer
35
KK22000038
Çam Tour Leisure and Development Co. Ltd.
36
KK37000012
Zafer Taah. İnş. ve Tic. A.Ş
37
KK81000005
MidMediterranean Trading Ltd.
38
KK36000009
Mey İçki Sanayi Ltd.
39
KK22000023
Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd
40
KK36000004
Duran Özer Tic. İşl.