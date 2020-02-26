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Sağlık Bakanlığı zabıta ekiplerini eğitti

Sağlık Bakanlığı zabıta ekiplerini eğitti
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 Sağlık Bakanlığı’na bağlı, Temel Sağlık Dairesi Müdürlüğü’nden; Çevre Sağlığı Şube Amiri, Gıda Yüksek Mühendisi Verda Demirci ve Gıda Yüksek Mühendisi Ülfet Kayalar Bicen dün Değirmenlik Belediyesi Zabıta ekiplerine yönelik eğitim verdi. 
Değirmenlik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre “Gıda Denetçisi Nasıl Olunur?” ve “Toplu Tüketim Yerlerinde Hijyen Gereklilikleri” konulu eğitimin ardından sertifikalarını alan zabıtalar, gıda üretimi ve satışı yapılan yerlerin denetimlerinde nelere dikkat edilmesi konularında bilgilendirildi. 
Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu, Veteriner Hekim Şifa Berkan’ın da katıldığı eğitim, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleşti. 

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