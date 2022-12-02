Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na 50 milyon TL kaynak tahsis edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi tarafından yürütülen "İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımı Projesi" kapsamında, onkoloji, MS, epilepsi, organ nakli tedavilerinde kullanılmak üzere hastaların elzem ilaç ihtiyaçları için oluşan mükellefiyetlerin karşılanması ve yıl sonuna kadar tedariklerinin sağlanması için 29,5 milyon TL, kurul kararı ile ilaç verilen hastaların geri ödemeleri için 500 bin TL, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı hastanelerdeki KVC ve Kardiyoloji, Girişimsel Radyoloji, Beyin Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji tedavilerinde kullanılan ve ortez-protez cihazları, koklear implant, işitme cihazları ve solunum destek cihazlarının temini için Sağlık Kurulu kararı ile hastalara özgü tıbbi malzemelerin temini sonucunda oluşan mükellefiyetlerin ödenebilmesi için 20 milyon TL olmak üzere toplamda 50 milyon TL kaynak tahsis edildi.

KEİ’den yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar yaklaşık 37 milyon TL’lik işlem tamamlandı. Geriye kalanların teslim süreçlerinin tamamlanmasıyla beraber ödemelerin yapılacağı bildirildi.