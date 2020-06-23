“Sağlık Bakanlığına verilen destek kadar Ulaştırma Bakanlığı’na da verilmelidir”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayer Yarkıner, Covid -19 konusunda Sağlık Bakanlığı’na verilen destek kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na da destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yarkıner, römork çekiçli araçların fazla sayıda ve trafikte de yoğun olarak kullanılmalarına rağmen büyük oranda “yol güvenliği standartlarına” sahip olmadıklarını ifade etti.

Ayer Yarkıner, MMO adına yaptığı yazılı açıklamada, ortaya çıkan çarpışmalarda hayatta kalan ağır araç kullanıcısının “ağzıyla kuş tutsa” bile hapse gönderildiğini ve kazaya karışan diğer tarafın da canından olduğunu belirtti.

“Artık araçlarda yeterli güvenlik sistemleri standart hale getirilmeli, kontrol edilmeli ve kullanıcılarına da eğitim verilmelidir” İfadelerini kullanana Yarkıner, yargıyı, diğer resmî kurumları ve Polis Genel Müdürlüğü’nü bu çarpışmayla ilgili ve benzer çarpışmaların neden kaçınılmaz olduğu hususlarında bir kez daha teknik bilgilendirme gereği duyduklarını açıkladı.

Yarkıner, “Aşağıda belirtilen hususlar kurumlarda çalışan memurların ve trafik polislerinin şahsen sorumlu oldukları zafiyetler değildir. Bunlar kurumsal zafiyetlerdir. Ülkenin zafiyetidir” ifadelerini kullanarak şunlara dikkat çekti:

“1) Yargı Süreci; Çarpışan araçlardan hayatta kalan, Polis Genel Müdürlüğünce verilen ‘karşı şeride geçti, dikkatsiz sürüş’ suçu ile itham ediyor. Mahkemeler de çok kısıtlı olan bu değerlendirmeyi esas olarak kabul ederek, araç sürücüsünü hapse gönderiyor. Dikkatsiz sürüş, karşı şeride geçme gibi kullanıcı hataları tabii ki trafik kazalarında muhtemel sebeplerdendir ancak bu sebepler var diye durabilme yeteneğinden yoksun olan diğer aracın kusurunu görmemek güvenli trafik tedbirlerinin alınabilmesi açısından ciddi bir eksikliktir.

2) Resmi Kurum /Araç Mukayyidi: Araç Mukayyidi mevcut mevzuattaki araç tanımları ile trafikteki araçların ayni olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Hatta araç sınıfları hakkında da ciddi bilgi eksikliği vardır. Aynı zamanda mevzuat halen daha ‘atlarla, eşeklerle çekilen arabalar döneminden kalma’ olduğunun da farkında değillerdir. Bu söz konusu çarpışma ile ilgili ilk bakışta görülebilecek çarpışma ana nedeni olan ihmaller mevcuttur. Kaza yapan çekici araç ile römorkunun ne ilgili yasada ne de tüzükte geçerli bir tanımı yoktur. Bu kazadaki çekici araç arkadaki römorku güvenli olarak çekebilme teknik donanımına sahip değildir. Römork ve çekici araç birbirleri ile uyumlu değildir (güvenli seyir ihtiyacı için).

Çekici aracın imalatçısının tasarım esaslarına göre, mevcut durumu, uygun değildir ve trafiğe çıkmaması gerekmektedir. KKTC resmî kurumları araç sınıflarını bilmiyor ve araç kayıtlarını bu sınıflara göre yapmıyor. Yük taşıma kabiliyetleri, araç boyutları, araç sınıfları, üst yapılı araçların sahip olması gereken makina güvenlik standartları yasal olarak doğru şekilde tespit edilmiş değildir.

Bu teknik mevzuat ve bilgi eksikliği yazmaya devam edersek sayfalarca yer alacaktır, sadece ihmalin boyutu hakkında bilgi vermek için birkaç konuyu ele aldım. Karayolu sınıfları tüzükte açıklandığı şekli ile yanlıştır. Karayolu sınıfları belirli teknik standartlara göre belirlenmesi gerekirken mesnetsiz bir şekilde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya istinaden de tespit edilen hız limitleri de yol – araç uyumu açısından doğru değildir. Yasal mevzuat kesin ve yoruma müsaade etmeyecek şekilde teknik kriterler, standartlar içermesi gerekirken ‘araç mukayyidi kanaatine’ istinaden araçlar kayıt edilecektir diye emir veriyor. Böyle bir mevzuatın sonucunda da yollarımız kan gölüne dönüşüyor.

3) PGM Trafik Birimleri araç sınıflarını bilmiyor, araçların durabilme yeteneklerinin yük miktarı ve hız ile nasıl etkilendiğini aracın durabilmesi için yükün ve hızın ne olması gerektiği hesabını yeterince bilmiyor, araç yük taşıma kabiliyetlerinin ne olduğunu yeterince bilmiyor, ağırlık hesabı yapmayı yeterince bilmiyor, fren izinden hız tespiti yapma konusunda yeterli bilgi sahibi değildirler. Bu eksik bilgilerle kazaya etki eden gerçek sebeplerin ortaya çıkması da mümkün değildir. Bir hafta önce meydana gelen traktör kazasının da tek sebebi dikkatsiz sürüş değildir. Traktör römorku incelendiğinde ve römork bağlantısı incelendiğinde traktörün meyilli arazide devrilmesi gayet olağan fizik şartları gereği olması gereken bir sonuçtu, yine bu kaza gerekçesi de doğru tespit edilmemiştir. Traktör römork bağlantıları rigid olamaz.



4) Çok acil olarak hatta 24 saat içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması halinde nispetten yollarımız daha güvenli hale gelebilecektir. En azıdan çarpışmaların bir kısmına ‘kaza’ diyebileceğiz.

Araçların yol teknik denetimi standartları tespit edilerek tüzüğü yayınlanmalıdır, araçların muayene standartları gerekleri tespit edilerek tüzüğü yayınlanmalıdır, olması gereken araç boyutları ve ağırlıkları esasları tespit edilerek tüzüğü yayınlanmalıdır, araç kategorileri tespit edilerek tüzüğü yayınlanmalıdır, üst yapılı araçların tasarımına esas olacak; araç imal tadil ve montaj teknik gerek ve şartları tespit edilmeli üst yapılı aracın tasarımı makina mühendisince yapılmalı ve bu konudaki standartlar tüzüğü yayınlanmalıdır ve MMO uygunluk onay belgesi verilmesi sağlanmalıdır.

5) Yukarıda yazılı tedbirler alındıktan sonra yine bu kazalarda araç mukayyidinin suç işlemesini emreden aşağıdaki mevzuat maddeleri de iptal edilmelidir.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasasının 2 inci maddesi, 1 inci fıkrasında 1 ‘ağırlık’ tanımı,

A.E 99/1974 sayılı tüzükte 2 inci madde ‘aks aralığı’ ve ‘karma ağırlık’ tanımının, 5. bölümde; 49’uncu madde 2 inci fıkra (b) bendi alt bentleri ile birlikte iptal edilmeli,4’üncü fıkra (a) ve (b) iptal edilmeli, 5’inci fıkra yazılı metinin son cümlesi olan ‘paletli traktörler ve yol silindirleri hariç’ ifadesi iptal edilmeli, 50 inci madde 2 inci fıkra (a ) bendi iptal edilmeli, 4’üncü fıkra iptal edilmeli, 3’üncü madde 2 inci fıkra iptal edilmeli, 3’üncü fıkra iptal edilmeli, 73’üncü madde 4’üncü fıkra (çekiciden daha geniş römork çekiliyor. Bu durumda olan römorkların karayoluna çıkması özel izne tabidir şeklinde yazılmalıdır.

“ULAŞTIRMA BAKANININ DESTEĞE İHTİYACI VAR”

Yarkıner, açıklamasında bu konulardaki eksikliklerin sadece yazılanlar ile sınırlı olmadığını KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile 2 yıldan beridir bu konular da dahil olmak üzere yoğun olarak çalıştıklarını ve söz konusu mevzuatların da hazırlanarak taslak olarak sunulduğunu belirtti.

Yarkıner, Ulaştırma Bakanlığı’nın bu maksatla Odayla ciddi bir teknik koordinasyon yaptığını kaydederek, buna karşın, Ulaştırma Bakanının ne kadar gayret gösterse de desteğe ihtiyaç duyduğunun da kesin olduğunu ifade etti.

Hükümetin ve ilgili tüm kurumların (Polis, İçişleri Bakanlığı, Belediyeler) da Ulaştırma Bakanlığına bu konularda destek vermesi ve bahse konu mevzuatların yürürlüğe girmesi gerektiğini bildiren Yarkıner, bunun mümkün olmaması halinde yargı sürecine bu araçların kaydının neden yapıldığı ve trafiğe neden çıkmasına müsaade edildiği konularında ilgili resmi kurum temsilcisinin de mahkemeye çağrılması ve “geçerli nedenlerini” açıklaması gerektiğini savundu.

Yarkıner, açıklamasında “Bu teknik gerekçelerimizi belirtirken yargıya çok güvendiğimizi ve bu kaostan ancak yargının desteği ile çıkılabileceğini değerlendiriyoruz.” ifadelerine de yer verdi.