Sağlık Bakanlığında ilaç eksikliği ile ilgili kriz masası kuruldu

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda ilaç eksikliği ile ilgili kriz masası kuruldu.
Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda ayrıca, yerli ilaçların ruhsatlandırılması ve/veya üretimi yapılabilmesi için yasa-tüzük çalışmalarını yürütecek komitenin kurulmasına karar verildi.
Bakan Altuğra'nın başkanlık ettiği toplantıya, Bakanlık Müsteşarı, İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü, Tabipler Birliği temsilcisi, Eczacılar Birliği Başkanı ve Genel Sekreteri, Tıp-İş Sendikası Başkanı, Devlet Hastanesi Eczane Sorumlusu, ilgili doktorlar, eczacılar ve ecza depoları yetkilileri katıldı.