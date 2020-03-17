Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurulu geçerlilik süresinin uzatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kronik hastalıklar nedeniyle sağlık kurulu raporu ile ilaç alan hastalarımızın sağlık kurulu geçerlilik süresi 3 ay uzatılmıştır. Dolayısıyla sağlık kurulu raporlarını yenilemek için sağlık kuruluşlarına başvuru yapmalarına gerek kalmamıştır.

Sağlık kurumlarımızda yatan hastalara refakatçi ve ziyaretçileri zorunlu olmadıkça kısıtlamaya gitmiş bulunmaktayız bu konuda özellikle hassasiyet gösterilmelidir.

65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan hastaların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları büyük önem taşımaktadır. Sosyal sigortalı hastaların sağlık karneleri yenilenmesine bakılmaksızın, 15 Nisan'a kadar uzatılmış olmasından dolayı sosyal sigortalara başvurmalarına gerek kalmamıştır. Yurt dışından gelecek vatandaşların gözlem altında tutulacakları konaklama yerleri oluşturulmuş olup, 2 hafta süreyle izolasyon şartlarına uygun olarak misafir edilecekleri yerler hazır durumdadır"