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Sağlık Bakanlığı’ndan duyuru!

Sağlık Bakanlığı’ndan duyuru!
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Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek olan ve karantinaya alınacak hastaların, yakınları tarafından bakanlığa dilekçe ve doktor raporuyla başvurmalarını istedi.  

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle;

‘Yurtdışında olup korona virüs salgını nedeni ile adaya dönecek olan hastalarımız, karantinasının ne şekilde olacağına karar verebilmemiz için, yakınları, hastanın durumunu anlatan bir dilekçe ve hastanın doktor raporuyla birlikte sağlık bakanlığına başvurmaları gerekmektedir.Yurtdışında olup bakanlığa gelemeyen hastalar ise hastanın adı soyadı, kimlik bilgileri, adresi,detaylı hastalık raporu ,uçuş bilgileri ve dilekçelerini 2272005 numaralı direkt hattı arayarak ulaştırmasi gerekmektedir.Kamuoyuna duyurulur.’

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