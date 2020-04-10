Sağlık çalışanı 3 kardeşten "evde kal" çağrısı

Dünyayı etkisi altına alarak ülkemize de ulaşan korona virüsü en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. 7/24 çalışan doktorlar, hemşireler ve eczacılar en büyük risk grubunu oluşturuyor.

Hastalar ile yakın temasta olan sağlıkçıların çoğu evlerine gitmiyor, aileleri ile online iletişim kurmak zorunda kalıyor. Zaman zaman hastane kolidorlarında sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak evde kalmamız yönde mesajlar veriyorlar.

Koronavirüs salgınına karşı görev başında olan ülkemizin başarılı sağlık çalışanı 3 kardeşten "biz görev başındayız sizler evinizde kalın, güvende kalın" mesajını verdi.

Tıp-İş Başkanı ayni zamanda Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi uzmanı Dr. Ahmet Varış,Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Eser Varış ve eczacı Nazım Varış görevlerinin başında olduklarını, koronavirüs vakalarına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekti. Fotoğraf sosyal medya da takdir ve beğeni topladı.

SOSYAL MEDYA-MUAZZEZ GAZİHAN KIBRIS GENÇ TV

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 18:26