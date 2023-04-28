Sağlık hukuku, Uluslararası Final Üniversitesi’nde düzenlenecek sempozyumla ele alınacak.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, merhum iş insanı Ünal Çağıner’in anısına Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği katkısıyla 5 Mayıs Cuma günü düzenlenecek “VI. Sağlık Hukuku Sempozyumu” birçok uzmanı ağırlayacak.

Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu 2’de saat 09.00’da devlet ve hükümet yetkililerinin de söz alacağı açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyum gün boyu sürecek.