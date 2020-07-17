Sağlık Teknik Komitesi’nden Pilli'ye ziyaret

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Pilli, ziyarette yaptığı konuşmada, zorlu bir süreçten geçildiğine vurgu yaptı. Pilli, “Covid-19 Raporu için biraz geç kalmış olabiliriz fakat kapsamlı ve çok iyi bir rapor hazırladık. Toplum olarak, birlikte bu zorlu süreci atlatmayı başardık ve covid-19’u yendik. Sizinle birlikte işbirliği yapmak ve koordinasyon içerisinde olmak çok önemli. Biz biriz ve hepimiz aynı mücadelenin bir parçasıyız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ise, çalışmaları için Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid-19 Raporu’nu incelediklerini ve eksiksiz bulduklarını vurgulayan Samani, geniş kapsamlı raporun hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.