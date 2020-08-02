Sağlık Turizmi Konseyinden bayram ziyaretleri

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Kurban Bayramı nedeniyle, yaşlıları, çocukları ve hastaları ziyaret etti.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan ve yönetim kurulu üyeleri bayramlarını kutladıkları yaşlılara, çocuklara ve hastalara çeşitli hediye takdim etti

Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre, Savaşan, ziyaretlerinde ihtiyaçlı insanların hanelerine, hastalara ve çocuklara muhabbet ve sevinç taşımaya çalıştıklarını belirtti.