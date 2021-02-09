"Sağlık üst kurulu ile iki başlı görüntü yaratmayın"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, salgınla mücadele konusunda hükümete önerilerde bulundu. Özersay, hükümeti Sağlık Üst Kurulu’yla iki başlı bir görüntü yaratmamaya çağırdı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkeyi yeniden kapanma noktasına getirenin arka arkaya alınan yanlış kararlar olduğunu vurgulayarak, hükümete bir dizi öneride bulundu.

Özersay şunları kaydetti:

“Birinci gündem maddeniz salgınla mücadele olsun. Sağlık Üst Kurulu’yla iki başlı bir görüntü yaratmayın. Kararları alıp açıklamakta gecikmeyin. Vatandaşı düzenli ve anlaşılır şekilde bilgilendirin. Herkesi memnun etmeye çalışmayın. İnsanlara karşı dürüst olun.100 vaka varsa söyleyin, ikiye bölüp peyderpey açıklamayın. Kamuoyuna güven veren bir tutum içerisinde olun. Biz de Halkın Partisi olarak, sahip olduğumuz tecrübe çerçevesinde her bir eşikte yardımcı olmaya hazırız çünkü hepimizin can güvenliği söz konusu.”

Katıldığı programda, hükümetin kriz yönetimine ilişkin eleştirilerde bulunan Özersay, yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

“HÜKÜMET SALGIN KONUSUNU YETERİNCE CİDDİYE ALMIYOR”

Özersay, hükümetin salgın konusunu yeterince ciddiye almadığını, kararların geç alınıp uygulandığını ve gündemlerinin birinci maddesinin pandemi olmadığını savunarak, “Aylardır devam eden bir kriz durumu olduğunda, çok iyi bir kriz yönetimine ihtiyacınız vardır” dedi. Özersay, kriz yönetimi bağlamında bir önceki hükümetle şimdiki hükümet arasında sekiz temel fark olduğuna işaret etti.

Özersay, önceki hükümetle şimdiki hükümet arasındaki sekiz temel fark bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Halk düzenli, sağlıklı ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmelidir. Kriz yönetiminde kararlar hızla alınmalı ve uygulanmalıdır. Karar alırken herkesi memnun etme çabasından vazgeçilmelidir. Hükümet vatandaşın sesine kulak vermelidir. Kararlar alınır alınmaz kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Hükümet iki başlı görüntüye derhal son vermelidir. Alınan kararlar bir mantığa oturtulmalıdır. Hükümet, önceliğinin salgınla mücadele olduğuna halkı inandırmalıdır.”

“HÜKÜMETİN KRİZ YÖNETİMİNDEKİ EN ÖNEMLİ EKSİĞİ KAMUOYUNU DÜZENLİ, SAĞLIKLI VE ANLAŞILIR ŞEKİLDE BİLGİLENDİREMEMESİ”

“Mevcut hükümetin kriz yönetimindeki en önemli eksiğinin kamuoyunu düzenli, sağlıklı ve anlaşılır şekilde bilgilendirememesi” olduğunu söyleyen Özersay, bir önceki hükümette, her Bakanlar Kurulu ertesinde hükümet sözcüsü olarak nedenleriyle ve detaylarıyla kararları kamuoyuna açıkladığını ve insanların bu yolla anlayarak kurallara sahip çıktığının altını çizdi.



Kriz yönetiminde kararların hızla alınıp uygulanması gerektiğine de vurgu yapan Özersay, hükümetin kapanma kararını geciktirmesi nedeniyle kapanmanın beklenildiği kadar önleyici olamayabileceğini belirtti.“BİZ HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞMADIK “Mevcut hükümetin kimseyi küstürmeden, herkesi memnun etmeye çalışırken hızlı karar almaktan uzaklaştığını ifade eden Özersay, “Biz herkesi memnun etmeye çalışmadık” dedi.Şu anki hükümetin vatandaşa kulak vermediğini savunan Özersay, temaslıların kendilerini karantina merkezlerindeki koşullar nedeniyle gizlediğini, hükümetin bunu duyurduğunu ancak herhangi bir denetim ya da düzeltme yapmadığını savundu.“HÜKÜMET BİZİ İTALYA’YA BENZER BİR RİSKLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTI”Hükümetin aldığı kararı vatandaşla hızlı bir şekilde paylaşması gerektiğini söyleyen Özersay, “Lefkoşa ve Girne ile ilgili alınan kararı hükümet açıklayana kadar, karardan haberdar olanlar Girne ve Lefkoşa’yı terk etti. Böylece hükümet bizi İtalya’ya benzer bir riskle karşı karşıya bıraktı. Biz bir duyum yayıp kararları açıklamayı geciktirmiyorduk” diye konuştu.Hükümetin Sağlık Üst Kurulu’yla iki başlı bir görüntü yaratmaya devam etmemesi için UBP-HP dönemindeki deneyimlerinden yola çıkarak uyarıda bulunduğunu belirten Özersay, önceki hükümette Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun karar ürettiğini gördüklerinde birkaç Bakanlar Kurulu toplantısını Kurulla birlikte yaptıklarını anlattı.“HANGİ KARARI HANGİ NEDENLE ALDIKLARINI BİLMİYORUZ”UBP-HP hükümeti döneminde her kararın mantıklı açıklamasını yaptıklarını aktaran Özersay, mevcut hükümetin hangi kararı hangi nedenle aldıklarını bilmediklerini ifade etti.“Halka güven verebilmek için hükümetin önceliğinin salgınla mücadele olduğuna inandırmalısınız” diyen Özersay, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:“Kurultay, genel başkanlık yarışı, meclis başkanı seçimiyle uğraşırsanız insanlar sizin derdinizin pandemi olduğuna inanmaz. O nedenle o kamuoyu oluşmadı ve kararın uygulanması konusunda da sıkıntı yaşandı. Hükümetin kendisi de kararları uygulama konusunda olumsuz görüntü verdi. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın maske ve mesafe kurallarına uymayan fotoğraflarını gören halka o güveni veremediler. Hükümet şu anda insanların aklıyla alay eden bir tavır içindedir. Krizi yönetirken vatandaşa dürüst olup vaka sayılarını doğru açıklamalıdırlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın daha hızlı ve fazla test yapması gerekmektedir.”