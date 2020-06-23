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Sağlıkçılar, Başbakanlık önünde eylem yapacak

Sağlıkçılar, Başbakanlık önünde eylem yapacak
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Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği; bugün saat 12.00’de Başbakanlık önünde eylem yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre eylem sırasında okunacak basın açıklamasında, hükümetin 1 Temmuz tarihinde ülkeye gelişlerde Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere uygun karar almadan toplum sağlığını riske atmasına, pandemi hastanesinin yapılmamasına ve sağlıktaki eksikliklere dikkat çekilecek.

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